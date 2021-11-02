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الجزائر

وزير النقل يعلن عن مقترح لإلغاء عقوبة سحب رخص السياقة

الشروق أونلاين
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كشف وزير النقل عيسى بكاي، الثلاثاء، إن وزارته اقترحت إلغاء سحب رخص السياقة في قانون المرور، واستبدالها بتشديد العقوبة لتخفيف العبء الإداري.

وقال عيسى بكاي في برنامج “المورنينغ” بقناة “الشروق نيوز”، أن المقترح مازال على مستوى الوزارة ولم يحسم بعد لأن هناك دراسة مع مصالح الأمن المختلفة حول القضية، تخص مدى تأثير عقوبة سحب الرخص في الحد من حوادث المرور ليتم بعدها اتخاذ القرار المناسب.

وبالنسبة للعقوبة المشددة، يقول وزير النقل إنها تعني على الأقل، مضاعفة الغرامة المالية الحالية المعادلة لسحب رخصة السياقة.

وبشأن مخطط إصلاح شركة الخطوط الجوية الجزائرية، يقول وزير النقل، إن هذه الشركة مكسب للشعب الجزائري، وتوجد مقترحات وتدابير على المدى القصير والمتوسط والطويل للنهوض بها.

وأوضح إن الوضعية المالية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية صعبة، وهناك ضرورة لإعادة النظر في التسيير الداخلي للشركة.

وحسبه فأسعار بعض رحلات الجوية الجزائرية باهظة لا تناسب القدرة الشرائية للمواطن، ويجب إعادة النظر في أسعار رحلات الجوية الجزائرية الداخلية، كما أعلن عن إنشاء شركة جديدة لصيانة الطائرات قريبا.

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