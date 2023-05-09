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الجزائر

وزير النقل يكشف موعد تسليم “تيليفريك” قسنطينة

ي.ك
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وزير النقل يكشف موعد تسليم “تيليفريك” قسنطينة
ح.م
تيليفيريك قسنطينة

كشف وزير النقل يوسف شرفة، الثلاثاء، أن استلام مشروع إعادة تهيئة المصعد الهوائي “تليفريك” بولاية قسنطينة، شرقيّ الجزائر، خلال نهاية السنة الجارية.

وأفاد بيان وزارة النقل أن الوزير أسدى تعليمات بضرورة الإسراع في إطلاق أشغال إعادة تهيئة هذا المشروع خلال شهر جوان المقبل.

كما طالب شرفة العمل بنظام 24/24 ساعة، لتسليم المشروع نهاية السنة الجارية نظرا لأهميته بالنسبة لساكنة الولاية، حسب ذات البيان.

وكشف المسؤول ذاته أنه قد تم إنهاء الإجراءات الإدارية الخاصة بإسناد هذا المشروع وتعيين المؤسسة الخاصة بالمشروع.

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