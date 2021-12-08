وزير النقل يوصي بمتابعة مشاريع السكك الحديدية قيد الانجاز   

أسدى وزير النقل عيسى بكاي، جملة من التعليمات للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية بضرورة متابعة المشاريع وإحصاء جميع العراقيل التي تواجهها.

وأشار الوزير بكاي، الثلاثاء، خلال لقاء جمعه مع المدير العام للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية “ANESRIF” وعدد من كوادرها إلى ضرورة معالجة الصعوبات التي تواجهها الشركات الوطنية والأجنبية الناجمة عن الممارسات والتراكمات السابقة وعرضها عليه لدراستها ومعالجتها في أقرب الآجال.

وقدم المدير العام للوكالة عرضا شمل مهامها ورؤيتها، وأهدافها المسطرة ضمن البرنامج الوطني لتطوير النقل بالسكك الحديدية، كما تطرق إلى مختلف المشاريع المنجزة، والتي توجد قيد الإنجاز والخطوط قيد الدراسة.

كما طرح المدير العام جملة من الانشغالات والعراقيل التي تواجهها الوكالة على مستوى بعض المشاريع الحيوية المتعلقة بالصفقات وشركات الإنجاز وتحويل الملكية التي تأثر على نسبة تقدم الأشغال في بعض الخطوط.

من جهته، أسدى الوزير توجيهات للمسؤولين عن الوكالة بضرورة المتابعة اليومية لهذه المشاريع الحيوية، من خلال نظام معلوماتي دقيق يخص مستويات الإنجاز ووتيرة الأشغال، مع إحصاء جميع العراقيل والصعوبات التي تواجهها الشركات الوطنية والأجنبية الناجمة عن الممارسات و التراكمات السابقة وعرضها عليه لدراستها و معالجتها في أقرب الآجال.

ودعا الوزير القائمين على الوكالة إلى بذل المزيد من المجهودات و العمل بالتنسيق مع الوصاية و جميع الفاعلين في المجال لبلوغ الأهداف المسطرة، مؤكدا أن إعادة ضم هذه الوكالة إلى قطاع النقل يعتبر انطلاقة و نفس جديد لها، كما يضعها في قلب مخطط الإنعاش الاقتصادي.