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الجزائر

وزير النقل يوقف مدير مطار عنابة بسبب الإهمال

الشروق أونلاين
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وزير النقل يوقف مدير مطار عنابة بسبب الإهمال
ح.م
مطار عنابة

أعلنت وزارة النقل يوم الإثنين في بيان، عن قرار بتوقيف مدير مطار رابح بيطاط في عنابة بسبب الإهمال.

وجاء في البيان المقتضب، أن الوزير محمد الحبيب زهانة أوقف مدير مطار عنابة، بسبب غياب التكفل بالزبائن والإهمال الملاحظ في المرافق.

ووقف وزير النقل على هذه الملاحظات، في أثناء الزيارة التي قام بها اليوم إلى ولاية عنابة، يشير بيان الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان سابق، إن زهانة وقف خلال زيارته للمطار، على “ظروف استقبال المسافرين. ونوعية الخدمة المقدّمة لهم من طرف الأعوان التجاريين”.

“أين شدّد على ضرورة التقليل من آجال معالجة الأمتعة، واحترام مواعيد السفر. ومراجعة وتخفيض أسعار المنتجات الاستهلاكية المباعة على مستوى محلات المطار”، يضيف البيان.

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