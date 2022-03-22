وزير بريطاني يعترف أنه تناول بسكويت كلاب الملكة

اعترف وزير الصحة البريطاني السابق، آلان جونسون، أنه تناول عن طريق الخطأ، بسكويت مخصصا لكلاب الملكة.

حدثت هذه الواقعة خلال مأدبة غداء في قلعة وندسور في عام 2008، وفقًا لكتاب جديد، نشرته جريدة “الغارديان” البريطانية.

وقالت الوزيرة السابقة بمجلس الوزراء إن الحادث وقع في اليوم التالي لقرار التحقيق في وفاة الأميرة ديانا أميرة ويلز.

واعترف جونسون، قائلا :” لم أكن أعلم أن الطعام كان موجها للكلاب، كان هناك جبن وبسكويت”، مضيفا” كانت صاحبة الجلالة ترمي بعض البسكويت للكلاب “الكورجي”، لم أنتبه لذلك، وأخذت واحدة من ذلك البسكويت ووضعت عليه بعض الجبن وأكلته”.

تم التطرق لهذه الواقعة في كتاب جديد، تناول السيرة الذاتية للملكة إليزابيث، حمل عنوان “ملكة العصر” للكاتب البريطاني روبرت هاردمان الذي وصف من خلاله هذه الحادثة الطريفة.

وكشف الكتاب أن جونسون ذكر أنه استمتع بشكل خاص بالجبن والبسكويت الداكن غير المعتاد، فقال له بول مورفي:” لا، البسكويت الغامق كان للكورغي(فصيلة كلاب الملكة)حيث كانت اليزابيث تتجاذب أطراف الحديث مع الوزيرين وتطعم كلابها وجبات خفيفة.