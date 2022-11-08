وزير تونسي يطلع على تجربة منحة البطالة بالجزائر

اطلع وزير الشؤون الاجتماعية التونسي مالك الزاهي خلال زيارة العمل التي يقوم بها إلى الجزائر على تجربة منحة البطالة التي تم اعتمادها مؤخرا.

وحسب بيان لوزارة العمل فقد أشرف الوزيـر يوسف شرفة، رفقة نظيره التونسي، الإثنين بالمركز العائلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ببن عكنون على مراسم التوقيع على البرنامج التنفيذي 2022-2024 لبروتوكول التعاون المشترك في مجال العمل والعلاقات المهنية بين الجزائر وتونس.

وسيسمح هذا البرنامج التنفيذي الذي يأتي في إطار تجسيد الاتفاقات التي تم توقيعها خلال الزيارة الأخيرة للرئيس تبون للجمهورية التونسية،، بتدعيم التعاون في مجالات العمل والعلاقات المهنية والصحة والسّلامة المهنية.يؤكد البيان.

من جهة أخرى، تم مساء الأحد عقد جلسة عمل بين الوفدين شكلت فرصة للتطرق لتجارب البلدين في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والحديث عن سبل وآفاق التعاون الثنائي.

وفي نفس السياق، نُظم بمقر وزارة العمل، جلسة عمل ثانية تم خلالها تقديم عرض حول المدونة الجزائرية للمهن والوظائف وحول جهاز منحة البطالة.

كما قام الوزير التونسي بزيارة لمركز شخصنة البطاقة الالكترونية “الشفاء”، ببن عكنون أين قدم له عرض عن البطاقة وعن المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي بالجزائر.