وزير ثري ونجله يفجران غضبا واسعا في المغرب

أثار نجاح ابن وزير العدل المغربي في امتحان الالتحاق بمهنة المحاماة زوبعة كبيرة في المغرب ووصف بالفضيحة خاصة بعد الرد غير المتوقع من الوزير على منتقديه.

وزادت حدة الانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عندما انبرى وزير العدل للدفاع عن نجاح ابنه في المسابقة المذكورة مشيرا إلى أنه ثري وأن ابنه درس في الخارج.

وعرفت نتائج امتحان المحاماة نجاح 2081 شخصاً فقط من بين حوالي 70 ألفاً وكان ابن وزير العدل عبداللطيف وهبي كان ضمن الناجحين.

وقال أحد المغردين المغاربة في ظل صمت الصحافة واختفاء المعارضة في المغرب، الوسيلة الوحيدة لإسماع صوت الشعب هي التواصل الاجتماعي.

وفي زمن قياسي تحول مقطع الفيديو الذي يتضمن ردود وزير العدل، إلى”ترند” في المغرب، وتناقلته الصفحات ومن بين ما كتب عنه نجد ما قاله متابع: “نتائج مباراة المحاماة لسنة 2022، فضيحة ختم بها المغرب نفس الأسماء العائلية متسلسلة لناجحين وناجحات، وآخرين مرتبين بترتيب رقم الاستدعاء لاجتياز المباراة.”

ودافع وزير العدل وهبي عن مصداقية ونزاهة النتائج المعلنة في امتحان المحاماة، مؤكدا أنه تم تصحيحها بشكل آلي وليس من طرف أشخاص، ومشدّدا على عدم فتح أي تحقيق في هذه النتائج لعدم وجود أي جريمة.

وعلّق الوزير على نجاح ابنه بالقول “حصل على إجازتين من كندا، وجاء يبحث عن عمل في المغرب”.

وتابع الوزير المغربي قائلا: “أنا ثري وقمت بتدريس ابني في كندا”.

وقال أحد المتتبعين إن عبد اللطيف وهبي “هدم الحفلة” عندما قال إن “ابني، والده غني دفع تكاليف دراسته في كندا”.

وفي تحليله لكلام وزير العدل، أبرز أن وهبي كما لو أنه يقول للمغاربة “أبناؤكم رسبوا لأنكم لستم أغنياء كي يتابعوا دراستهم في الخارج”.

وتساءل مغردون عن ردة فعل ملك المغرب بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء عن نتائج امتحان المحاماة وتصريح الوزير وهبي المثير ام لا يزال يقضي عطلة الكريسماس و نهاية السنة مع اصدقاءه الشبان بجزيرة بوانت دينيس الشاطئية بالغابون ؟