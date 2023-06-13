وزير جزائري يدافع عن حقوق العمال الفلسطينيين

في مؤتمر العمل الدولي بسويسرا

جدّد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب يوم الثلاثاء بمؤتمر العمل الدولي في سويسرا، موقف الجزائر الثابت لدعم حقوق العمال الفلسطينيين.

وحسب بيان للوزارة، فقد ذكر الوزير بن طالب بضرورة حماية الفلسطينيين من “كل أشكال الاستغلال والتمييز وانتهاك المبادئ والحقوق الأساسية في العمل”.

وطالب ممثل الجزائر بالعمل على “ضمان حق العامل الفلسطيني المشروع في الحياة الكريمة وفقا للمواثيق الدولية، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة”.

ويشارك بن طالب في مؤتمر العمل الدولي بسويسرا، الذي يرفع شعار “العدالة الاجتماعية للجميع”، على رأس وفد ثلاثي، يضمّ ممثلين عن الحكومة والعمال وأرباب العمل.