وزير خارجية إيران: إذا لم يتوقف الكيان الصهيوني عن جرائمه في غزة فإن “غدا سيكون متأخرا”

كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، يوم الأحد، أن إيران أبلغت الكيان الصهيوني عبر داعميه بالتوقف عن جرائمه في غزة وإلا فإن “غدا سيكون متأخرا”.

وصرح وزير خارجية إيران لقناة الجزيرة قائلا: “أبلغنا الكيان الصهيوني عبر داعميه أنه إذا لم تتوقف جرائمه في غزة فإن غدا سيكون متأخرا”.

وأضاف عبد اللهيان: “إذا لم ينجح وقف العدوان على غزة فاتساع جبهات الحرب غير مستبعد ويزداد احتماله كل ساعة”.

وتابع حسين أمير عبد اللهيان: “نأمل أن تحول الجهود السياسية دون اتساع الحرب وإلا فلا أحد يعلم ماذا سيحدث الساعة القادمة”.

وواصل عبد اللهيان: “لا يمكن لإيران أن تبقى متفرجة إزاء هذا الوضع، وخلال لقائي في لبنان اطلعت من حسن نصر الله أن جميع السيناريوهات طرحت على الطاولة”.

وأكد وزير خارجية إيران أنه “إذا لم تتوقف أميركا وإسرائيل عن هذه السياسة فلا يمكن وقف نطاق الحرب”.