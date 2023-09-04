وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يزور دولة عربية

وصل وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين مساء الأحد، إلى عاصمة البحرين المنامة، في أول زيارة رسمية يجريها إلى البلاد.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان إن “إيلي كوهين وزير خارجية إسرائيل والوفد المرافق، في زيارة للبحرين تستغرق يومين”.

“وكان في استقبال كوهين في مطار البحرين الدولي، نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني. كما حضر الاستقبال سفير البحرين لدى إسرائيل، وسفير تل أبيب في المنامة”، يضيف ذات البيان.

وكان يفترض أن تجرى هذه الزيارة مطلع أوت الماضي، قبل تأجيلها لأسباب غير معلنة، لكنها كانت ستتزامن مع اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى أواخر جويلية.

والبحرين بين الدول العربية التي أعلنت تطبيع علاقاتها مع سلطات الاحتلال، برعاية أمريكية، في سبتمبر 2020. إلى جانب الإمارات.