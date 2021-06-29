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وزير خارجية الاحتلال الاسرائيلي يصل الإمارات في أول زيارة رسمية بعد التطبيع

الشروق أونلاين
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وزير خارجية الاحتلال الاسرائيلي يصل الإمارات في أول زيارة رسمية بعد التطبيع

وصل وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، الثلاثاء، إلى العاصمة الإماراتية، أبوظبي، وذلك في أول زيارة رسمية يقوم بها وزير بعد تطبيع العلاقات بين البلدين.

وأعاد حساب إسرائيل بالعربية التابع لوزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، نشر مقطع فيديو على صفحة “إسرائيل بالخليج”، للحظة وصول لابيد ونزوله من الطائرة.

وفي تغريدة منفصلة نشرت “إسرائيل بالعربية” صورا من الاستقبال الرسمي للابيد بتعليق قالت فيه: “وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد وصل إلى الإمارات في زيارة تعكس لحظة تاريخية في علاقات إسرائيل والعالم العربي. لابيد هو أول وزير إسرائيلي يزور الإمارات بعد التوقيع على اتفاق السلام التاريخي..”

والقت “إسرائيل بالعربية” الضوء على أن وزير الخارجية الإسرائيلي سيقوم خلال الزيارة “بافتتاح السفارة الإسرائيلية في أبوظبي ومكتب القنصلية العامة في دبي”.

ولا تقتصر أهمية الزيارة على المستوى الرمزي فقط، ولكن أيضا لأنها أول تعامل رسمي بين الجانبين منذ اندلاع الحرب الأخيرة الذي شنتها قوات الإحتلال  الاسرائيلي على قطاع غزة في ماي.

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