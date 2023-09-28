وزير خارجية الدنمارك في زيارة إلى الجزائر أكتوبر المقبل (فيديو)

كشفت سفيرة مملكة الدنمارك الجديدة بالجزائر كاترين فروم هوير، أن وزير الشؤون الخارجية الدنماركي سيقوم بزيارة إلى الجزائر شهر أكتوبر المقبل.

وجاء ذلك في تصريح لها عقب تسليمها لأوراق اعتمادها لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بصفتها سفيرة لمملكة الدنمارك لدى الجزائر.

وتدخل زيارة وزير الشؤون الخارجية الدنماركي إلى الجزائر “في إطار اجتماع وزراء خارجية دول الشمال والدول الإفريقية”، حسب السفيرة الدنماركية الجديدة بالجزائر.

وأكدت السفيرة فروم هوير أن “الدانمارك والجزائر تحذوهما إرادة مشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات”

ووصفت المتحدثة نفسها العلاقات الجزائرية الدنماركية “بالعلاقات القوية القائمة على الإحترام المتبادل”، وقالت أيضا: “نتطلع لتعزيز هذه العلاقات الثنائية أكثر فأكثر”.

وأشارت فروم هوير إلى أن البلدين تربطهما علاقة “تعاون قوية في عديد المجالات خاصة الصحة والتجارة والطاقة”.