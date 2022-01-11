-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه حول الأحوال الجوية: ثلوج وأمطار ورياح قوية عبر عدة ولايات
رياضة

وزير خارجية الكاميرون يدين الاعتداء على صحفيين جزائريين

سليم.ع
  • 3069
  • 0
وزير خارجية الكاميرون يدين الاعتداء على صحفيين جزائريين
ح.م
وزير الخارجية الكاميروني مبيلا مبيلا

عبر وزير الخارجية الكاميروني مبيلا مبيلا، عن عميق أسف حكومة بلاده وإدانتها لحادثة الاعتداء على صحفيين جزائريين بمدينة دوالا، خلال تغطيتهم لدورة كأس أمم افريقيا.

وأكد وزير الخارجية رمطان لعمامرة إنه أجرى اتصالا مع نظيره الكاميروني “عبر لي خلاله عن عميق أسف حكومة بلاده وإدانتها للاعتداء الذي تعرض له الصحفيون الجزائريون بدوالا، ناقلا إلى الرئيس عبد المجيد تبون تعاطف أخيه الرئيس بول بيا الذي أسدى شخصيا تعليمات من أجل ضمان إقامة آمنة لكل الجزائريين بالكاميرون”.

إيتو يلتقي عمارة ويعتذر عن حادثة الصحفيين

والاثنين، التقى رئيس الإتحاد الكاميروني صامويل إيتو، برئيس “الفاف” شرف الدين عمارة، واعتذر على حادثة الاعتداء على ثلاثة صحفيين جزائريين بالكاميرون.

وجاء اعتذار إيتو لرئيس “الفاف”، بعد تعرض ثلاثة صحفيين جزائريين أمسية الأحد للاعتداء بالأسلحة البيضاء، وسرقة أغراضهم، وهو الأمر الذي دفع السلطات الأمنية الكامرونية لفتح تحقيق حول الحادث.

وعبّر إيتو لرئيس الفاف شرف الدين عمارة، عن امتنانه الكبير للدعم الجزائري اللامحدود من أجل تنظيم البطولة في الكاميرون.

كما أشاد رئيس الإتحاد الكاميروني بالعلاقة الجيدة التي تجمع الإتحادين الكاميروني والجزائري، معربا عن تطلعاته من أجل تعاون أكبر مستقبلا.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: أوّل حصّة تدريبية لِمُنافس “الخضر”

بِالفيديو: أوّل حصّة تدريبية لِمُنافس “الخضر”

هذه هي حقيقة حديث زيدان عن مؤامرة ضد منتخب الجزائر   

هذه هي حقيقة حديث زيدان عن مؤامرة ضد منتخب الجزائر   

وفاة لاعب فريق جبهة التحرير سابقا “عبد الكريم كاروم”

وفاة لاعب فريق جبهة التحرير سابقا “عبد الكريم كاروم”

قرارات جديدة من “الكاف” بِخصوص “كان” الكاميرون

قرارات جديدة من “الكاف” بِخصوص “كان” الكاميرون

مشوار شاق وناري بانتظار “الخضر” في كأس إفريقيا

مشوار شاق وناري بانتظار “الخضر” في كأس إفريقيا

لاعبون كبار ينشطون مع أندية مشهورة خارج قائمة جمال بلماضي

لاعبون كبار ينشطون مع أندية مشهورة خارج قائمة جمال بلماضي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد