وزير خارجية الكويت بالجزائر حاملا رسالة إلى الرئيس تبون

استقبل وزير الخارجية رمطان لعمامرة مساء الأربعاء نظيره الكويتي الذي يزور الجزائر لنقل رئاسة للرئيس عبد المجيد تبون من الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح.

ونشر لعمامرة تغريدة جاء فيها: رحبت هذه الأمسية بأخي الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح،وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، في مستهل زيارته إلى الجزائر حاملا رسالة إلى الرئيس عبد المجيد تبون من أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأضاف: نرحب مجددا بهذه المناسبة لمواصلة الجهود المشتركة للتعزيز المستمر لعلاقاتنا الثنائية المتميزة.

من جهتها أكدت وكالة الانباء الكويتية إنه: من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الخميس مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون لبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات بين البلدين ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.