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الجزائر

وزير خارجية النيجر يزور الجزائر

الشروق أونلاين
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وزير خارجية النيجر يزور الجزائر

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والنيجريين بالخارج، السيد باكاري ياوو سانغاري، الذي حلّ اليوم بالجزائر في إطار زيارة عمل.

وقد أجرى الوزيران محادثات مطولة تركّزت حول تقييم علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الطريق العابر للصحراء، لما له من دور في فك العزلة وتنمية منطقة الساحل برمتها.

ومن جانب آخر، استعرض رئيسا دبلوماسية البلدين تطورات الأوضاع في المنطقة، وبخاصة الأزمة في النيجر، حيث أشاد الوزير النيجري بدور الجزائر في دعم بلده للخروج من الأزمة الحالية.

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