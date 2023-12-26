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الجزائر

وزير خارجية النيجر يشيد بدور الجزائر في دعم بلده للخروج من أزمتها

الشروق أونلاين
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وزير خارجية النيجر يشيد بدور الجزائر في دعم بلده للخروج من أزمتها
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل وزير الخارجية أحمد عطاف يوم الثلاثاء، وزير خارجية النيجر باكاري ياوو سانغاري، الذي حلّ بالجزائر في زيارة عمل.

وحسب بيان للوزارة، فقد أجرى الوزيران “محادثات مطولة بالمناسبة، تركّزت حول تقييم علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات”.

ومن بين النقاط التي تطرقت إليها هذه المحادثات “مشروع الطريق العابر للصحراء، لما له من دور في فك العزلة، وتنمية منطقة الساحل برمتها”.

كما استعرض رئيسا دبلوماسية البلدين، تطورات الأوضاع في المنطقة، وبخاصة الأزمة في النيجر. حيث أشاد الوزير النيجري بدور الجزائر في دعم بلده للخروج من الأزمة الحالية، يضيف البيان.

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