-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الأحوال الجوية: استمرار موجة الحر عبر عدة ولايات يوم الأربعاء
الجزائر

وزير خارجية الهند في زيارة إلى الجزائر الأربعاء

الشروق أونلاين
  • 147
  • 0
وزير خارجية الهند في زيارة إلى الجزائر الأربعاء
أرشيف
وزير الخارجية الهندي ف. موراليدهاران الجزائر

يصل وزير الخارجية الهندي ف. موراليدهاران الجزائر، الأربعاء، في زيارة ليومين لبحث التعاون وقضايا ذات الإهتمام المشترك.

وحسب بيان للخارجية الهندية: يقوم وزير الدولة للشؤون الخارجية والشؤون البرلمانية السيد ف. موراليداران بزيارة رسمية إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر 2021. وستكون هذه أول زيارة له إلى البلاد.

وأوضح: خلال الزيارة ، سيستقبل الوزير من قبل رئيس وزراء الجزائر معالي السيد أيمن بن عبد الرحمن، وستجري محادثات مع وزير الخارجية معالي السيد رمطان لعمامرة وشخصيات أخرى حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما سيتلتقي مع الجالية الهندية في الجزائر خلال الزيارة.

وحسب البيان: تشترك الهند والجزائر في علاقات ممتازة متجذرة بعمق في نضالهما التاريخي المشترك ضد الاستعمار. أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في يوليو 1962 ، وهو العام الذي نالت فيه الجزائر استقلالها. بلغت قيمة التجارة الثنائية بين الهند والجزائر 1.39 مليار دولار أمريكي في 2020-2021. يعمل عدد من الشركات الهندية في قطاعات مختلفة في الجزائر. ومن المتوقع أن توفر الزيارة دفعة جديدة للعلاقات الثنائية.

مقالات ذات صلة
حادث النعامة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 12 قتيلا

حادث النعامة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 12 قتيلا

نقص السيولة

نقص السيولة

قديورة يوّقع في شيفيلد يونايتد وينهي فترة البطالة

قديورة يوّقع في شيفيلد يونايتد وينهي فترة البطالة

محمد بن رحمة مسيرا إداريا جديدا لمجمع تهيئة الري للإخوة شلغوم

محمد بن رحمة مسيرا إداريا جديدا لمجمع تهيئة الري للإخوة شلغوم

حصلية كورونا بالجزائر: 233 إصابة جديدة و18 وفاة

حصلية كورونا بالجزائر: 233 إصابة جديدة و18 وفاة

“وزارة طوارئ” لمواجهة 14 خطرا يهدد الجزائر

“وزارة طوارئ” لمواجهة 14 خطرا يهدد الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد