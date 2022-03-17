وزير خارجية بوروندي يحلّ بالجزائر
حلّ بالجزائر صباح الخميس وزير خارجية جمهورية بوروندي ألبرت شينجيرو في زيارة رسمية يجريها إلى البلاد.
وحظي شينجيرو باستقبال من نظيره وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة.
وقال لعمامرة في تغريدة على تويتر إن زيارة وزير الخارجية البوروندي إلى الجزائر “تفتح آفاقًا جديدة لتوطيد علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين”.
أشكر أخي ألبرت شينجيرو، وزير خارجية جمهورية بوروندي، على زيارته التي تفتح آفاقًا جديدة لتوطيد علاقات الصداقة والتعاون بين بلدينا وتعزز التزامنا على المستوى القاري، وفقا للمبادئ الراسخة التي نؤمن بها. pic.twitter.com/igyhXuOBvU
— Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) March 17, 2022