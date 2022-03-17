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الجزائر

وزير خارجية بوروندي يحلّ بالجزائر

الشروق أونلاين
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وزير خارجية بوروندي يحلّ بالجزائر
لعمامرة مع نظيره البوروندي

حلّ بالجزائر صباح الخميس وزير خارجية جمهورية بوروندي ألبرت شينجيرو في زيارة رسمية يجريها إلى البلاد.

وحظي شينجيرو باستقبال من نظيره وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة.

وقال لعمامرة في تغريدة على تويتر إن زيارة وزير الخارجية البوروندي إلى الجزائر “تفتح آفاقًا جديدة لتوطيد علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين”.

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