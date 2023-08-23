وزير خارجية بيلاروسيا: نتوقع “قبولا مبكرا” للدول المهتمة بالانضمام إلى بريكس

رجّح وزير الخارجية في بيلاروسيا سيرغي ألينيك يوم الأربعاء، أن تتلقى الدول التي قدّمت طلبات رسمية للانضمام إلى مجموعة بريكس، تأكيدا مبكرا لقبولها.

وقال ألينيك حسب ما نقلته وكالة “تاس” الروسية:””من حيث المبدأ، أعرب جميع زعماء الدول الأعضاء في مجموعة بريكس (خلال القمة الحالية للمنظمة في جوهانسبرغ)، عن دعمهم لتوسيع المنظمة”.

ليضيف:”واليوم تتوقع البلدان التي تقدمت بطلبات، بما في ذلك بيلاروسيا، الحصول على تأكيد لانضمامها”. معربا عن يقينه بأن توسع البريكس “سيزيد بشكل كبير من إمكانات هذه المجموعة”.

وكانت وزيرة الخارجية في جنوب أفريقيا ناليدي باندور، قد أكدت في وقت سابق أن زعماء المجموعة اتفقوا على وثيقة تحدد المبادئ التوجيهية لقبول الأعضاء الجدد.

وتحتضن مدينة جوهانسبورغ في جنوب إفريقيا، القمة الـ15 لقادة مجموعة بريكس، في الفترة ما بين 22 و24 أوت الجاري.