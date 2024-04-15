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الجزائر

وزير خارجية بيلاروسيا: نسعى لإعطاء دفع قوي للعلاقات الثنائية مع الجزائر

الشروق أونلاين
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وزير خارجية بيلاروسيا: نسعى لإعطاء دفع قوي للعلاقات الثنائية مع الجزائر

أكد وزير خارجية جمهورية بيلاروسيا، سيرغي ألاينيك، بأنه سلم الى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة من نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بهدف إعطاء دفع قوي للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضح ألاينيك، في تصريح صحفي عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية، أن هذا اللقاء سمح بالتطرق إلى العلاقات بين البلدين ومناقشة “القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي في العديد من المجالات، خاصة منها تلك المتصلة بالصناعة والفلاحة والأمن الغذائي والثقافة وكذا الخطوات اللازمة لتطوير هذا التعاون مستقبلا”.

وأشار إلى أنه “تم الاتفاق على عقد الجلسات الأولى بين الجزائر وبيلاروسيا من أجل تطوير التعاون في المجالين السياحي والتربوي”.

كما تم تبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، مبرزا “ضرورة مساندة جهود كل المنظمات الدولية وتكوين عالم متعدد الأقطاب”.

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