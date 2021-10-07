وزير خارجية تركيا لماكرون: لا تقحمنا في نقاش الذاكرة لأن تاريخنا مشرف

دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الخميس، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى عدم إقحام بلاده في نقاش الذاكرة مع الجزائر لأن “تاريخها خال من أي وصمة عار مثل الاستعمار” كما قال.

ونقلت وكالة الأناضول، أن أوغلو قال خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، بمدينة لفيف الأوكرانية “من الخطأ للغاية إقحام تركيا في هذه النقاشات فتاريخها خال من أي وصمة عار مثل الاستعمار”.

وأضاف: “رأينا ولا نزال نرى أن مثل هذه الأساليب الرخيصة غير مجدية في الانتخابات أيضا”.

وتابع: “إذا كان لديه (ماكرون) كلام يخصنا فنحن نفضل أن يقوله لنا مباشرة بدل الحديث من خلفنا”.

حزب أردوغان لماكرون: اهتم بإرث فرنسا الاستعماري بدل الحديث عن تاريخ تركيا

دعا حزب العدالة والتنمية التركي، الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى الإهتمام بتاريخ بلاده الاستعماري بدل انتقاد التاريخ العثماني في كل مرة.

وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، الثلاثاء، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يهاجم تركيا، “للتهرب من مواجهة إرث بلاده الاستعماري”، وذلك تعليقا على تصريحات ماكرون الأخيرة بشأن الجزائر.

وأشار إلى أن ماكرون يستهدف تركيا وتاريخها ورئيسها (رجب طيب أردوغان) والدولة العثمانية للتهرب من مواجهة الإرث الاستعماري لفرنسا.

وشدد على أن تصريحات ماكرون خاطئة للغاية، داعيا إياه لتوخي الحذر أكثر عند الادلاء بتصريحات، وإلا “فإننا سنواصل الرد عليها”.

وزعم ماكرون أنه “كان هناك استعمار قبل الاستعمار الفرنسي” للجزائر، في إشارة لفترة الحكم العثماني بين عامي 1514 و1830.

وأكد في تصريحاته التي نقلتها لوموند: “أنا مفتون برؤية قدرة تركيا على جعل الناس ينسون تماما الدور الذي لعبته في الجزائر، والهيمنة التي مارستها، وشرح أن الفرنسيين هم المستعمرون الوحيدون، وهو أمر يصدقه الجزائريون”.

كاتب أردني لماكرون: الأمة الفرنسية ظهرت بدعم من الأسطول البحري الجزائري

وسابقا سخر كاتب أردني من تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، التي زعم فيها عدم وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي، ليكشف عن حقيقة تاريخية بأن فرنسا ظهرت بعد مساعدة من الأسطول الجزائري في العهد العثماني للفرنسيين في صد هجوم الإمبراطورية المجرية.

ويوم 2 أكتوبر 2021، كتب حازم عياد في موقع السبيل مقالا تحت عنوان: الأمة الجزائرية وقبائل الغال المتناحرة ورد فيه “لم تولد الأمة الفرنسية من رحم جان دارك القديسة في الكنيسة الرومانية، ولا من رحم ماري أنطونيت المجرية الاصل”فجذورها تضرب عميقا في التاريخ لتعود بها إلى قبائل الغال التي عرفت بالقسوة والهمجية المفرطة، متنقلة على كامل مساحة اوروبا الغربية؛ فيما عرف حينها ببلاد الغال”.

وحسبه: لم تتبلور الهوية الفرنسية بفعل الحروب الصليبية أو بفعل الحروب بين لويس السابع وملك إنجلترا، فكلاهما من أعراق السلت والكلت المتصارعة على إرث شارل مارتال، وحلم إحياء الامبراطورية الرومانية المقدسة ولغتها اللاتينية الرسمية المفضلة للطبقات الحاكمة.

وأضاف: الهوية الفرنسية ما كان لها أن تظهر دون دعم الاسطول الجزائري بقيادة خير الدين برباروس، والأسطول العثماني الذي قدم المساعدة للملك فرنسيس الاول في مواجهة الامبراطورية المجرية لآل هابسبورغ وأنسبائهم في اسبانيا.

وأوضح: فلولا تدخل الأمة الجزائرية والتركية لما كان هناك امة فرنسية، وإنما أقاليم تتقاسمها المجر واسبانيا وانكلترا؛ ولكان ميناء مرسيليا إسبانياً، وباريس قرية ألمانية وليل مدينة بلجيكية وساحل النورماندي إقليم في المملكة المتحدة.

وتساءل الكاتب: فهل كان هناك أمة فرنسية قبل أن يتدخل برباروس لحماية ميناء مرسيليا على المتوسط، وقبل أن يوقف الأتراك الغزو الاسباني والمجري النمساوي لبلاد الغال بزحف سليمان القانوني على فينا.