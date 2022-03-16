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الجزائر

لعمامرة يستقبل وزير خارجية سلوفينيا في الجزائر

الشروق أونلاين
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لعمامرة يستقبل وزير خارجية سلوفينيا في الجزائر

عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة الأربعاء. جلسة مباحثات  مع نظيري السلوفيني الذي يجري زيارة رسمية إلى الجزائر.

وجاء في تغريدة على حساب لعمامرة في تويتر:”جلسة مباحثات مثمرة مع نظيري السلوفيني، والوفد المرافق له”.

وتمحورت المباحثات بين الطرفين “حول الآفاق الواعدة لتعزيز العلاقات الثنائية وتكثيف التنسيق حول القضايا السياسية الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك”، وفق تغريدة لعمامرة.

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