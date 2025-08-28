-- -- -- / -- -- --
وزير خارجية قطر: جهود وقف الحرب على غزة قوبلت بـ “تجاهل” دولي

الشروق أونلاين
وكالات
وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن الجهود لوقف الحرب في غزة لم تلقَ استجابة دولية، معربًا عن أسفه لما وصفه بـ”التجاهل” المتكرر من المجتمع الدولي تجاه معاناة سكان القطاع.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، بالعلمين المصرية، أكد الوزير القطري أن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته ويوقف الحصار والمجاعة عن غزة، معربا عن أسفه من أن جهود وقف الحرب في القطاع قوبلت بمزيد من التجاهل.

وأضاف أن بلاده ومصر مصممتان على الوصول إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وأعرب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري عن أسفه من عدم وجود أي تحرك من قبل المجتمع الدولي لوقف ما يجري في غزة.

وقالت وسائل إعلام عربية إن قطر ومصر، شددتا، اليوم الخميس على استمرار جهودهما للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، على الرغم من عدم رد الاحتلال الصهيوني رسميا حتى الآن على مقترح الصفقة الذي سلمه الوسطاء في 18 أوت بعد موافقة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عليه.

