وزير خارجية مالي في ثاني زيارة إلى الجزائر في ظرف سنة
يشرع وزير الخارجية المالي عبد اللاي ديوب، الخميس، في زيارة عمل تعد الثانية من نوعها في أقل من سنة إلى الجزائر.
وأكد وزير الخاريجة رمطان لعمامرة في تغريدة له عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر” أنه أجرى مشاورات مع عبدو اللاي الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر حاملا رسالة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من قبل رئيس دولة مالي عاصيمي غويتا.
مشاورات مع أخي عبدو اللاي ديوب، وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي الشقيقة، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر حاملا رسالة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من قبل رئيس دولة مالي، السيد عاصيمي غويتا. pic.twitter.com/oYIZiMbnSd
— Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) January 6, 2022
ويذكر أن وزير الخارجية والتعاون الدولي لمالي، عبد اللاي ديوب، قام في شهر أوت الماضي، بزيارة رسمية إلى الجزائر، على رأس وفد رسمي.