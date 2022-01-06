-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الأحوال الجوية: نشرية جديدة حول ثلوج وأمطار غزيرة بعدة ولايات
الجزائر

وزير خارجية مالي في ثاني زيارة إلى الجزائر في ظرف سنة

الشروق أونلاين
  • 129
  • 0
وزير خارجية مالي في ثاني زيارة إلى الجزائر في ظرف سنة
ح.م
لعمامرة رفقة نظيره المالي

يشرع وزير الخارجية المالي عبد اللاي ديوب، الخميس، في زيارة عمل تعد الثانية من نوعها في أقل من سنة إلى الجزائر.

وأكد وزير الخاريجة رمطان لعمامرة في تغريدة له عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر” أنه  أجرى مشاورات مع عبدو اللاي  الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر حاملا رسالة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من قبل رئيس دولة مالي عاصيمي غويتا.

ويذكر أن وزير الخارجية والتعاون الدولي لمالي، عبد اللاي ديوب، قام في شهر أوت الماضي، بزيارة رسمية إلى الجزائر،  على رأس وفد رسمي.

مقالات ذات صلة
ندرة مشتقات الحليب مؤقتة وحلّها قريب

ندرة مشتقات الحليب مؤقتة وحلّها قريب

تأجيل محاكمة عبد الوحيد طمار إلى تاريخ 20 جانفي

تأجيل محاكمة عبد الوحيد طمار إلى تاريخ 20 جانفي

المغرب ينهي مهام سفيره لدى الجزائر

المغرب ينهي مهام سفيره لدى الجزائر

“تأمين إسلامي” للسيارات والاستثمارات والقروض والحرائق!

“تأمين إسلامي” للسيارات والاستثمارات والقروض والحرائق!

إجراءات وتفعيل الرقابة لمكافحة الغش والتهريب

إجراءات وتفعيل الرقابة لمكافحة الغش والتهريب

القناة البرلمانية الجزائرية: هذه تفاصيل المشروع وموعد إطلاقه

القناة البرلمانية الجزائرية: هذه تفاصيل المشروع وموعد إطلاقه

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد