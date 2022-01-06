وزير خارجية مالي في ثاني زيارة إلى الجزائر في ظرف سنة

يشرع وزير الخارجية المالي عبد اللاي ديوب، الخميس، في زيارة عمل تعد الثانية من نوعها في أقل من سنة إلى الجزائر.

وأكد وزير الخاريجة رمطان لعمامرة في تغريدة له عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر” أنه أجرى مشاورات مع عبدو اللاي الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر حاملا رسالة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من قبل رئيس دولة مالي عاصيمي غويتا.

ويذكر أن وزير الخارجية والتعاون الدولي لمالي، عبد اللاي ديوب، قام في شهر أوت الماضي، بزيارة رسمية إلى الجزائر، على رأس وفد رسمي.