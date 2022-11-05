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الجزائر

وزير خارجية نيجيريا يجري زيارة عمل إلى الجزائر

الشروق أونلاين
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وزير خارجية نيجيريا يجري زيارة عمل إلى الجزائر
ح.م
لعمامرة مع نظيره النيجيري

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة يوم السبت، نظيره من نيجيريا جيفري أونياما، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وحسب بيان للوزارة، فقد تحدث الطرفان في خلال لقائهما على انفراد، ثم في اجتماع موسّع بين وفدي البلدين، إلى “العلاقات الاستراتيجية بين الجزائر ونيجيريا، وآفاق تعزيزها في مختلف المجالات”.

وأكد لعمامرة وأونياما في هذا الصدد، التزام البلدين بتنفيذ المشاريع الهيكلية التي تم إطلاقها بشكل مشترك في المجال الاقتصادي، على غرار خط أنابيب الغاز، والطريق العابر للصحراء، ومشروع الألياف البصرية.

كما تناول اللقاء عددا من القضايا القارية والدولية، على غرار “تمكين إفريقيا من تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية فيما يتعلق بالسلام والأمن والتنمية، في مواجهة التوترات الحالية”.

وفي ختام اللقاء، وقّع لعمامرة مع نظيره النيجيري على اتفاقية ثنائية تقضي بإنشاء مجلس أعمال جزائري نيجيري، لجمع الفاعلين الاقتصاديين من البلدين، وزيادة حجم التجارة الثنائية.

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