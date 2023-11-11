-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
القمة العربية الإسلامية تدعو لوقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال
الجزائر

وزير خارجية نيكاراغوا يزور الجزائر

الشروق أونلاين
  • 136
  • 0
وزير خارجية نيكاراغوا يزور الجزائر
أرشيف
علم نيكاراغوا

بدعوة من وزير الخارجية أحمد عطاف، يقوم وزير العلاقات الخارجية لنيكاراغوا دينيس مونكادا كوليندرس، بزيارة رسمية إلى الجزائر يومي الأحد والإثنين.

وتندرج هذه الزيارة، حسب بيان للوزارة، في إطار “تعزيز روابط الصداقة والتضامن التقليدية بين الجزائر ونيكاراغوا”.

حيث ستشكل الزيارة “فرصة لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف مجالات التعاون والتبادل. سواء على الصعيد الثنائي أو متعدد الأطراف”.

“كما ستسمح هذه الزيارة بالتطرق إلى القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك”، يضيف بيان الخارجية.

وتعود العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر ونيكاراغوا إلى عام 1981. حيث يشترك البلدان في “دعم القضايا العادلة، على غرار كفاح شعبي فلسطين والصحراء الغربية من أجل الحرية وتقرير المصير”.

مقالات ذات صلة
“الأفلان” أمام امتحان جديد لاختيار خليفة بعجي

“الأفلان” أمام امتحان جديد لاختيار خليفة بعجي

فضائح الوظائف الوهمية بشركة “صاربي” أمام القضاء مجدّدا

فضائح الوظائف الوهمية بشركة “صاربي” أمام القضاء مجدّدا

وزارة الفلاحة: الترخيص باستيراد اللحوم البيضاء مؤقتا

وزارة الفلاحة: الترخيص باستيراد اللحوم البيضاء مؤقتا

قادة العالم مدعوون للاقتداء بالرئيس تبون في مقاضاة الكيان الصهيوني

قادة العالم مدعوون للاقتداء بالرئيس تبون في مقاضاة الكيان الصهيوني

وزير الفلاحة: العدد الحقيقي لشعبة الأغنام لا يتجاوز 17 مليون رأس

وزير الفلاحة: العدد الحقيقي لشعبة الأغنام لا يتجاوز 17 مليون رأس

الأرض والقرض.. بؤرتان للفساد في الجزائر!

الأرض والقرض.. بؤرتان للفساد في الجزائر!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد