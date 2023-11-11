وزير خارجية نيكاراغوا يزور الجزائر

بدعوة من وزير الخارجية أحمد عطاف، يقوم وزير العلاقات الخارجية لنيكاراغوا دينيس مونكادا كوليندرس، بزيارة رسمية إلى الجزائر يومي الأحد والإثنين.

وتندرج هذه الزيارة، حسب بيان للوزارة، في إطار “تعزيز روابط الصداقة والتضامن التقليدية بين الجزائر ونيكاراغوا”.

حيث ستشكل الزيارة “فرصة لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف مجالات التعاون والتبادل. سواء على الصعيد الثنائي أو متعدد الأطراف”.

“كما ستسمح هذه الزيارة بالتطرق إلى القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك”، يضيف بيان الخارجية.

وتعود العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر ونيكاراغوا إلى عام 1981. حيث يشترك البلدان في “دعم القضايا العادلة، على غرار كفاح شعبي فلسطين والصحراء الغربية من أجل الحرية وتقرير المصير”.