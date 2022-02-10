وزير خارجية هندوراس في زيارة إلى الجزائر

يقوم نائب وزير خارجية جمهورية هندوراس، توريس زيلايا خوسيه أنطونيو ، بزيارة عمل إلى الجزائر من 11 إلى 14 فيفري 2022 ، في إطار علاقات الصداقة والتضامن التقليدية بين الجزائر. وهندوراس.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية “سوف يُستقبل نائب وزير هندوراس من قبل وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ، السيد رمطان لعمامرة ، وسيجري محادثات مع عمار بلاني ، المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء ودول الغرب والمغرب العربي”.

وتابع البيان “وسيتوجه خوسيه أنطونيو ، الذي جددت حكومته الجديدة الاعتراف بالجمهورية الصحراوية الديمقراطية، إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف حيث سيلتقي بمسؤولي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”.