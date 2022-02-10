-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

وزير خارجية هندوراس في زيارة إلى الجزائر

الشروق أونلاين
  • 158
  • 0
وزير خارجية هندوراس في زيارة إلى الجزائر

يقوم نائب وزير خارجية جمهورية هندوراس، توريس زيلايا خوسيه أنطونيو ، بزيارة عمل إلى الجزائر من 11 إلى 14 فيفري 2022 ، في إطار علاقات الصداقة والتضامن التقليدية بين الجزائر. وهندوراس.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية “سوف يُستقبل نائب وزير هندوراس من قبل وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ، السيد رمطان لعمامرة ، وسيجري محادثات مع عمار بلاني ، المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء ودول الغرب والمغرب العربي”.

وتابع البيان “وسيتوجه خوسيه أنطونيو ، الذي جددت حكومته الجديدة الاعتراف بالجمهورية الصحراوية الديمقراطية، إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف حيث سيلتقي بمسؤولي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”.

مقالات ذات صلة
تهافت على مغانم اللجان والمناصب بمجلس الأمة

تهافت على مغانم اللجان والمناصب بمجلس الأمة

بالصور..الوزير الأول ونظيرته التونسية يترحمان على أرواح شهداء ساقية سيدي يوسف

بالصور..الوزير الأول ونظيرته التونسية يترحمان على أرواح شهداء ساقية سيدي يوسف

رئيس الجمهورية يستقبل رئيس النيجر السابق محمدو إيسوفو

رئيس الجمهورية يستقبل رئيس النيجر السابق محمدو إيسوفو

عائلات تُرحّب بإعادة فتح فضاءات التسلية والترفيه

عائلات تُرحّب بإعادة فتح فضاءات التسلية والترفيه

قضية حداد وميناء وهران أمام الغرفة الجزائية

قضية حداد وميناء وهران أمام الغرفة الجزائية

وكالة بنكية على حدود ليبيا وعزل الخدمات “الحلال” قريبا

وكالة بنكية على حدود ليبيا وعزل الخدمات “الحلال” قريبا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد