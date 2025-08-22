-- -- -- / -- -- --
وزير خارجية هولندا يستقيل من منصبه لهذا السبب

الشروق أونلاين
فرانس برس
كاسبار فيلدكامب

استقال وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب مساء اليوم الجمعة، 22 أوت، وهذا عقب فشل نقاش في اجتماع وزاري حول فرض عقوبات محتملة على الاحتلال الاسرائيلي.

ووفقا لما أفادت به وكالة “فرانس برس”، قال فيلدكامب: “أرى أنني لست في وضع يسمح لي باتخاذ إجراءات إضافية جوهرية” للضغط على الاحتلال.

وكان فيلدكامب قد أشار يوم أمس الخميس عن رغبته في اتخاذ إجراءات إضافية ضد الاحتلال الاسرائيلي، بعد أن أعلن في جويلية أن الوزيرين الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين، إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، “شخصين غير مرغوب فيهما”.

كما أن هولندا وقعت رفقة 20 دولة أخرى بيانا مشتركا يوم الخميس وصفت فيه المشروع الاستيطاني الكبير في الضفة الغربية، الذي تعتزم حكومة نتانياهو تنفيذه، بأنه “غير مقبول ومخالف للقانون الدولي”.

