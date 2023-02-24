وزير دفاع تونس يشيد بمستوى التنسيق مع الجزائر لمواجهة مخاطر المنطقة

أشاد وزير الدفاع التونسي عماد ممّيش، الخميس، بمستوى التنسيق مع الجزائر من أجل مواجهة المخاطر التي تهدد استقرار المنطقة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع التونسية: استقبل وزير الدفاع الوطني السيّد عماد ممّيش مساء اليوم 23 فيفري 2023 بمقرّ الوزارة سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتونس السيد عزوز باعلال، وتمحور اللقاء حول سبل تطوير مختلف مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين بما فيها المجال العسكري.

وأضاف: نوّه وزير الدّفاع الوطني بالروابط التاريخية المتميّزة وبمستوى التعاون العسكري بين البلدين، داعيا إلى مزيد دعمه وتطويره خاصة في مجالات التكوين وتبادل الخبرات، مشيدا بالعمل المشترك والتنسيق المحكم ضدّ المخاطر التي تهدّد استقرار المنطقة.

وحسب البيان: ثمّن سفير الجزائر من جهته العلاقات الأخوية المتجذّرة التي تربط الشعبين الشقيقين وبمستوى العمل المشترك والتعاون المثمر في مختلف المجالات، مؤكّدا في هذا السياق أهمية تقارب الموقف الرسمي بين قيادتي البلدين تجاه أغلب القضايا الإقليمية والدولية بفضل الإرادة السياسية المشتركة للبلدين بما يعزز أواصر الأخوّة ويفتح مجالات التعاون على آفاق أرحب.