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رياضة

وزير سابق رئيسا لِنادي “الكناري”

الشروق الرياضي
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وزير سابق رئيسا لِنادي “الكناري”
ح.م
الهادي ولد علي.

بات المسؤول الهادي ولد علي، الثلاثاء، رئيسا جديدا لِنادي شبيبة القبائل، خلفا لِعاشور شلول.

واتّخذت هذا القرار إدارة شركة الهاتف المحمول “موبيليس“.

وكان الهادي ولد علي قد شغل منصب وزير الشباب والرياضة، ما بين جويلية 2015 وأفريل 2018.

فضلا عن ذلك، أُسندت إلى حكيم مدان مهمّة مدير عام (مناجير) لِنادي “الكناري”. المسؤول ذاته سبق له أن تقمّص ألوان الشبيبة لاعبا، ومارس الوظيفة ذاتها على مستوى المنتخب الوطني الجزائري.

ويأمل أنصار شبيبة القبائل أن تدفع الإدارةُ الجديدة الفريقَ، نحو تحقيق النتائج الإيجابية.

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