وزير سعودي يثير جدلا واسعا بهذا التصرف

في سابقة تعد الأولى من نوعها، كلف وزير سعودي موظفة بمنصب مديرها الذي تم تعيينه في وظيفة أخرى.

وأظهر الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وزير الشؤون الإسلامية، عبد اللطيف آل الشيخ، وهو يسأل الموظفة عن طبيعة عملها في فرع الوزارة بمدينة مكة، لتجيب أنها تعمل في قسم الإعلام بالوزارة وحاصلة على بكالوريوس في الإعلام.

بعدها وجه آل الشيخ سؤالا للمدير عن تخصصه ليجيب بأنه متخصص في الحاسب الآلي، ما جعل الوزير يطلب منه أن يتنازل عن منصبه للموظفة شهد وجيه منشي، ويعمل في مجاله من باب احترام التخصصات، حيث خاطب المدير بقوله: “تنازل لها عن منصبك يا إبراهيم”، خاصة وأن الموظفة أبدت قدرتها على تحمل المسؤولية.

وأثار هذا التصرف المفاجئ من وزير الشؤون الإسلامية ردود أفعال متباينة بين المتابعين على تويتر، وقال علي الزمامي الدوسري في تغريدة” شهد هي التي أعدّت اللقاء مع وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وهي كفاءة ولديها CV رائع يحتوي دورات نوعية وعندما شاهد الوزير كفاءتها ثم عرف تخصصها وضعها في المكان الصحيح “.

بينما انتقد مغردون آخرون طريقة تعيين الوزير للموظفة دون مراعاة لمشاعر ومنصب المدير، حيث قال أنيس المرفدي: “والله هذا حتى ليس من قيم الإسلام، ولا حتى يدعونا الإسلام إلى إرجاع الرجل بالخلف وإعطاء وظيفته لامرأة ، والشيخ هذا للأسف متأثر بخطى أسياده ومصدق أن المرأة متساوية مع الرجل” . مضيفا “ومثل هذي المشايخ التي توظف وهيا تحتسي كوب من القهوة، ويقول لرجل تنازل لها عن رئاسة الإعلام وأنت ارجع الحوسبة!!”.