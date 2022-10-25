وزير غاضب يصفع امرأة أمام الكاميرات ودعوات ملحة لإقالته

أثار وزير هندي انتقادات واسعة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يصفع امرأة في مناسبة عامة أمام عدسات الكاميرات.

وقع الحادث مساء السبت، خلال عملية توزيع صكوك ملكية بمنطقة تشاماراجناغار الهندية، حيث استفاد حوالي 175 شخصا من سندات الملكية ضمن برنامج تسوية الأراضي في المناطق الريفية.

وكانت المرأة التي تدعى كيمبام قد تقدمت من زعيم حزب بهاراتيا جاناتا للتعبير عن مظالمها لأنها لم تحصل على سند ملكية، ولكن الوزير الذي بدا غاضبا صفعها بشكل واضح أمام الكاميرات وجمع غفير من الناس.

وشوهدت المرأة في مقطع الفيديو، رغم تعرضها للاعتداء، وهي تلامس قدمي الوزير وتطلب رضاه، وقالت المرأة في وقت لاحق إنها توسلت إلى الوزير لمساعدتها في الحصول على سند ملكية، مشيرة إلى أنه لم يصفعها، كما تم الترويج له رغم أن الكاميرات التقطت صورتها وهي تصفع من طرف الوزير الذي قدم اعتذاره لاحقا، وبرر فعلته بكونه كان غاضبا.

وقد خلف هذا الحادث ردود أفعال غاضبة من طرف نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وسياسيين بارزين في الهند الذي طالبوا بإقالته من منصبه بسبب هذا التصرف الوقح، وفق موقع ” انديا توداي”.