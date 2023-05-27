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وزير فرنسي: في 2060 كمية البلاستيك ستتجاوز السمك في المحيطات

م.ص
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وزير فرنسي: في 2060 كمية البلاستيك ستتجاوز السمك في المحيطات
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تلوث البحار والمحيطات

“إن لم نفعل شيئا اليوم فستكون كمية البلاستيك أكبر من كمية السمك في المحيطات”، هذا ما قاله كريستوف بيتشو، الوزير الفرنسي للتحول البيئي وتماسك الأقاليم.

جاء هذا في حديث للوزير على أمواج إذاعة “راديو فرانس”، عشية الدورة الثانية للمفاوضات التي ستفتتح يوم الإثنين في مقر اليونيسكو بباريس، بهدف المصادقة على اتفاقية لمحاربة التلوث البلاستيكي.

بيتشو قال أن هذه المفاوضات مهمة لأنه “لقد قمنا بإخراج سبعة مليار طن من البلاستيك خلال الخمسين سنة الماضية. 85% من التلوث في المحيطات هو بلاستيك.

إن لم نفعل شيئا اليوم فستكون كمية البلاستيك أكبر من كمية السمك في المحيطات”. وأضاف “هذا يهدد التنوع البيئي، يساهم في الإحتباس الحراري، هذا يدمر المحيط ويهدد الصحة”.

وتريد الأمم المتحدة وضع خارطة طريق من أجل محاربة التلوث بالبلاستيك وتحديد الحلول الممكنة، ووضع اتفاقية دولية ملزمة قانونيا في هذا المجال.

وقد أشار تقرير أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة قبل هذه المفاوضات إلى أنه يمكن تقليل التلوث بالمواد البلاستيكية بنسبة 80 في المائة بحلول 2040، لكن ذلك يتطلب إجراء تحولات عميقة فيما يتعلق بالسياسات والأسواق.

وفي مارس 2022، أيد رؤساء الدول ووزراء البيئة وممثلون آخرون من 175 بلدا، قرارا وصفته الأمم المتحدة بالتاريخي، وذلك في الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة البيئية والتي تم عقدها في نيروبي عاصمة كينيا.

قرار تهدف عبره إنهاء التلوث البلاستيكي وذلك بإبرام اتفاقية دولية. ملزم وقد علق إسبين بارث إيدي رئيس تلك الدورة ووزير المناخ والبيئة النرويجي في تلك المناسبة “على خلفية الاضطرابات الجيوسياسية، تُظهر جمعية الأمم المتحدة للبيئة تعاونًا متعدد الأطراف في أفضل حالاته. لقد نما التلوث البلاستيكي ووصل إلى جائحة. ومن خلال قرار اليوم، نحن رسميًا على الطريق الصحيح لمعالجة هذه المشكلة”.

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