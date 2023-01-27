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وزير ليبي سابق: الجزائر عاصمة ذات سيادة وطرف يخوض بندية لعبة المصالح

الشروق أونلاين
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وزير ليبي سابق: الجزائر عاصمة ذات سيادة وطرف يخوض بندية لعبة المصالح
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وزير الثقافة الليبي السابق الحبيب الأمين

قال وزير الثقافة الليبي السابق الحبيب الأمين إن الجزائر عاصمة ذات سيادة وطرف يخوض بندية لعبة المصالح.

وتحدث الأمين في منشور له على صفحته الشخصية عبر فيسبوك عن دولة المؤسسات الشرعية قال فيه: “تغيرت تحالفات وتشكلت محاور ومرت فرص تناقضات سياسية وجوائح اقتصادية بالعالم ولاحت فرص تغيير مواقف لافتكاك مصالح واستثمار أزمات و لكن كل هذا لم يحدث فليبيا”.

وأضاف قائلا “فراغات بين السياسات، ومسافات بين صراعات الكيانات الكبرى الصين، والغرب وروسيا وأوروبا، فرصا بين صراعات وأزمات وتقاطعات بين مصالح بعناوين: النفط والغاز وأوكرانيا وفاغنر”.

وتساءل: “هل يتابع هؤلاء كيف تعاملت الجزائر مع كل العناوين أعلاه؟ وكيف تحولت إلى عاصمة ذات سياسات وإرادة وطنية مستقلة وسيادة محمية تتشارك كلاعب بندية بلعبة المصالح وإعادة إنتاج جنوب وغرب المتوسط وجنوب الصحراء وتعزز حضورها لعشرين سنة قادمة؟”.

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