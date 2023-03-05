وزير مغربي سابق: نظام المملكة أضحى خطرا على دول الجوار

قال محمد زيان وزير حقوق الإنسان السابق بالمغرب، أن النظام الحاكم بالمملكة، أضحى يمثل خطرا على دول الجوار، بسبب التدهور الحاصل في مجال حقوق الإنسان، وكذا سيطرة المخابرات على الأحزاب حتى المعارضة وكذا وسائل الإعلام.

وجاء ذلك في رسالة نشرتها صحيفة إسبانية لمحمد زيان، المسجون منذ أسابيع بعد دعوته، في تصريحات صحفية، الملك محمد السادس للتنازل عن العرش لنجله، بسبب غيابه الدائم عن البلاد وسيطرة مستشارين وقادة مخابرات على الحكم في البلاد.

ومحمد زيان، الذي يوصف بأنه “أقدم سجين في العالم” بسبب سنه (80 عاما)، يتواجد منذ نوفمبر 2022، بسجن العرجات، الواقع في مدينة سلا.

نص رسالة الوزير المغربي السابق محمد زيان:

تكمن مشكلتي في المقابلة التي نُشرت في صحيفة El Independiente والتي طلبت فيها في أكتوبر الماضي من الملك محمد السادس التنازل عن العرش أو إثبات أنه يستطيع الاستمرار في الحكم.

كانت حقيقة إجراء هذه المقابلة باللغة الإسبانية ناجحة للغاية لسبب بسيط وهو وجود الملك خوان كارلوس، الذي تنازل عن العرش لابنه الملك الحالي فيليب السادس.

بالنسبة للمواطنين الناطقين بالإسبانية، فإن الاقتراح طبيعي ويتوافق مع الوضع الحالي. المشكلة الحقيقية هي أنه في إسبانيا كانت هناك قفزة نوعية هائلة فيما يتعلق بحقوق الإنسان لكن عندما تكون في المغرب، بغض النظر عن مقدار الجهود المبذولة لإقناع العالم بأن كان هناك تحسنا، فإن الواقع هو عكس ذلك.

وضع حقوق الإنسان في المغرب في عام 2023 أسوأ مما كان عليه في البلاد في عام 1999.

لقد اقتنع الملك الراحل الحسن الثاني بأن الانفتاح كان ضروريًا وبدأ بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وكانت له أفكار إنسانية تقدمية، رغم أن سجنهم كان بناء على ملفات ملفقة بحيازة مخدرات، كما كان الحال مع العديد من النشطاء النقابيين.

تمكن المغرب من تعيين عناصر الشرطة السياسية في أحزاب المعارضة

وفي الوقت نفسه، جند المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لإقناع المعارضين الأكثر تطرفا، محمد البصري، المعروف أيضا باسم الفقيه البصري الذي التقينا به مرات عديدة في باريس في لقاءات شارك فيها مؤمن ديوري.

عندما كنت وزيرا لحقوق الإنسان، توليت هذا الملف لأنني كنت أعرف الحدود التي لا يمكن للملك الراحل تجاوزها.

لسوء الحظ ، أرادوا في المغرب حل المشكلة على أساس مفهوم التعويض وأنشئت لجنة المصالحة والعدالة على شكل تلك التي كانت موجودة في جنوب إفريقيا وتشيلي .

لكن كل شيء كان صورة كاريكاتورية للمصالحة وتم منح تعويضات للمناضلين المعارضين وعملاء الحكومة الذين عملوا مع الشرطة السياسية (المخابرات).

بهذه الطريقة، اكتشف المغرب أن عليه تغيير سياسته في مواجهة المعارضين. بدلاً من مواجهة قوى التغيير وجهاً لوجه، لجأ إلى طريقة أخرى لاحتواء المعارضة: قيادة تحركاتها.

ولا بد من الاعتراف بأنه قام بعمل جيد للغاية، سواء من تجاه الحركات القومية الرائدة أو الأحزاب الاشتراكية، بما في ذلك الحزب الشيوعي المغربي سابقا، أين تمكن من فرض وكلاء للشرطة السياسية في القيادة.

من الممكن اليوم أن نستنتج أن حالة حقوق الإنسان أسوأ من تلك التي عاشها المغرب إبان نهاية نظام الحسن الثاني.

إن حالة حقوق الإنسان في المغرب اليوم أسوأ من تلك التي عاشتها البلاد إبان نهاية نظام الحسن الثاني

ويمكن إعطاء بعض الأمثلة: استخدام المرأة لهدم وتشويه سمعة جميع المفكرين والنشطاء السياسيين أو النقابيين، وقبل كل شيء، القوى الدينية، التي لا تزال متجذرة بعمق في المجتمع المغربي.

الجامعة خاضعة كليًا للنظام، وقد أفسد النظام معظم الصحافة، وكذلك الصحفيون أنفسهم

في زمن الحسن الثاني، كانت الانتخابات مزورة. لكن ليس مثل اليوم، حيث أن غالبية النواب تقريبًا يشترون الأصوات، وفي النهاية تعطي الانتخابات نفس النتيجة دائما.

يجب أن يكون معلوما أن مغرب 2023 يعاني من تأخر كبير في حقوق الإنسان مقارنة بعالم اليوم. لا جدوى من مقارنة المغرب عام 2023 بما كانت عليه البلاد في السبعينيات أو الثمانينيات.

عليك أن تقارنها بعالم اليوم لتدرك أن الاختلاف أعمق وقبل كل شيء أكثر خطورة.

إن المغرب ينتمي إلى العالم الغربي وهو مثل بلدان شمال إفريقيا الأخرى على الضفة الجنوبية للمتوسط، وعلى أبواب الدول الحديثة والمتحضرة على الجانب الآخر. ولكن عندما يكون الاختلاف أكبر حتى من البحر الذي يفصل بيننا، فهناك خطر حقيقي يمثله على الاستقرار في الجوار.