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وسائل إعلام مصرية : مصر تشترط فتح “معبر رفح” لإدخال المساعدات مقابل عبور الأجانب
العالم

وسائل إعلام مصرية : مصر تشترط فتح “معبر رفح” لإدخال المساعدات مقابل عبور الأجانب

الشروق أونلاين
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وسائل إعلام مصرية : مصر تشترط فتح “معبر رفح” لإدخال المساعدات مقابل عبور الأجانب

اشترطت مصر فتح “معبر رفح” لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مقابل خروج الأجانب وحاملي جوازات السفر الأجنبية من بينهم رعايا أمريكا. 

وذكرت وسائل إعلامية مصرية ودولية أن مصر اشترطت تسهيل وصول وعبور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، لعبور الأجانب وحاملي جوازات السفر الأجنبيه، عبر معبر رفح البري.

كما نقلت وكالة “سبوتنيك” عن التلفزيون الحكومي المصري، أن “مصر رفضت مرور رعايا أمريكا من معبر رفح واشترطت تمرير المساعدات الإنسانية”.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصادر مصرية مطلعة، قولها إن “الرعايا الأمريكيون انتظروا عدة ساعات أمام معبر رفح دون استجابة من قبل السلطات المصرية ليغادروا من حيث أتوا”.

وأشار المصدر نفسه إلى أن “الموقف المصري واضح وهو اشتراط تسهيل وصول وعبور المساعدات لقطاع غزة”.

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