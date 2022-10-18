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وسائل إعلام: توتال المغرب تنقل مخزونها من الوقود إلى فرنسا

الشروق أونلاين
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وسائل إعلام: توتال المغرب تنقل مخزونها من الوقود إلى فرنسا
أرشيف
إحدى محطات توتال

لمواجهة أزمة الوقود في فرنسا، تقوم شركة توتال في المغرب، بتحويل مخزونها من لتزويد المحطات الفرنسية. وهو ما سيتسبّب في اضطرابات على مستوى محطات توتال في المغرب، خاصة في الدار البيضاء.

وحسب ما ذكرته وسائل إعلام مغربية، فقد بدأت تأثيرات ما تقوم به توتال في الظهور، حيث  أفاد العديد من سائقي السيارات بأنهم اضطروا إلى الوقوف في طوابير طويلة أمام في محطات توتال في الدار البيضاء، بسبب نقص الوقود.

كما ذكر عاملون في محطات توتال بالمدينة المغربية، أن مخزون الوقود الموجّه للمغرب سينقل إلى فرنسا لتلبية جزء من الطلب الناجم عن الاضطرابات هناك.

كما تتّهم الشركة الفرنسية باللجوء إلى ممارسات أخرى للتلاعب بالمخزون، حيث تقوم بتقديم مزيج من الوقود والمياه لسائقي السيارات، حسب ما رصدته المصادر ذاتها.

وتساءلت المصادر عن قانونية الإجراء الذي ذهبت إليه توتال في المغرب، وعن موقف الحكومة المغربية من الشركة التي “تسعى لحلّ الأزمة الفرنسية على حساب السوق المغربي”.

إضراب عام في فرنسا للمطالبة برفع الأجور

تشنّ النقابات العمالية في فرنسا يوم الثلاثاء، إضرابا عاما عن العمل، للمطالبة برفع الأجور، وسط تنامي أزمة الوقود في البلاد.

وتسبّب إضراب سابق في مصافي التكرير، بتعطّل كبير لشبكة توزيع الوقود في جميع أنحاء البلاد منذ نحو أسبوعين.

واستدعى الرئيس إيمانويل ماكرون يوم الإثنين، الوزيرة الأولى إليزابيث بورن لتقييم الوضع، بعد أن تسبّب الإضراب في طوابير طويلة أمام محطات الوقود.

وقال ماكرون في تصريح بالمناسبة: “سنواصل بذل قصارى جهدنا”. مضيفا:”نريد حل هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن، من أجل جميع مواطنينا الذين سئموا هذا الوضع”.

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