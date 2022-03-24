وسائل إعلام: وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قريبا في الجزائر

سيجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارة إلى الجزائر في الأيام القليلة المقبلة، حسب ما نقلته مصادر إعلامية.

وقال موقع “عربي بوست” الأربعاء، نقلا عن مصادر وصفها بالمطلّعة، إن زيارة بلينكن ستكون في إطار جولة يجريها إلى المنطقة تشمل أيضا المغرب وفلسطين المحتلة.

وسيكون ملف تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية “حاضراً بقوة على طاولة النقاش في خلال زيارة بلينكن لكل من الرباط والجزائر”، يضيف ذات المصدر.

وتتزامن زيارة بلينكن إلى الجزائر والمغرب، مع قرار رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز بدعم مقترح المغرب المتعلّق بالحكم الذاتي في الصحراء الغربية.

وقد اعتبرت الخارجية الجزائرية قرار سانشيز “انقلابا مفاجئا” في الموقف الإسباني إزاء القضية الصحراوية.

ويوم 19 مارس، استدعت الجزائر سفيرها في مدريد فورا للتشاور. ردّا على القرار الإسباني بشأن الصحراء الغربية.