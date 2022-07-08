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وسائل إعلام يابانية: مقتل رئيس الوزراء السابق بعد تعرضه لإطلاق نار

الشروق أونلاين
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وسائل إعلام يابانية: مقتل رئيس الوزراء السابق بعد تعرضه لإطلاق نار
ح.م
رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي

قالت وسائل إعلام يابانية إن رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي توفي متأثراً بجراحه عقب تعرضه لإطلاق نار خلال تجمع انتخابي في نارا غرب البلاد.

ووصف رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الهجوم بأنه “عمل همجي خلال الحملة الانتخابية التي تشكل أساس الديموقراطية. عمل لا يغتفر إطلاقا وأدينه بأشد العبارات”.

وكان رئيس الوزراء السابق، البالغ من العمر 67 عاماً، يلقي خطاباً في تجمع انتخابي قبل انتخابات مجلس الشيوخ التي ستجرى الأحد عندما سمع إطلاق رصاص.

وداهم عناصر من الشرطة اليابانية منزل رجل اعتُقل عقب إطلاق النار على ما ذكرت هيئة البث الوطنية اليابانية.

وأظهرت مشاهد بثتها الهيئة عدداً من عناصر الشرطة المزودين بالمعدات الواقية وحاملين الدروع وهم يدخلون مبنى قالت هيئة البث إنه منزل رجل اعتقل بعد الهجوم بشبهة محاولة القتل.

 

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