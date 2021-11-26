بعد تألقه اللافت في دوري الأبطال مرة أخرى

أشادت وسائل الإعلام البريطانية والعالمية بالدولي الجزائري، رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الانجليزي بعد المستويات الكبيرة، التي ظهر بها في لقاء الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا، أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، وقيادته النادي السماوي إلى الفوز والتأهل إلى الدور ثمن النهائي.

وكان محرز أسهم في فوز فريقه، الأربعاء الماضي، بنتيجة هدفين لهدف على ملعب الاتحاد، بعد أن أسهم في صناعة هدف الفوز، وتقديم مستويات جيّدة قادته للحصول على أفضل تقييم في المباراة، مؤكدا ارتباط تألقه مع المان سيتي منذ الموسم الماضي في المسابقة الأوروبية، على عكس ما يحدث له في الدوري الانجليزي الممتاز، أين يتعرض لتهميش متواصل من بيب غوارديولا.

وأشادت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية بشكل كبير بالنجم الجزائري، وأكدت بأن المستويات التي ظهر بها أمام باريس سان جيرمان، رفقة زميله البرتغالي برناردو سليفا، ذكّرت الجميع وبما فيهم المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، بالأيام الزّاهية للأخير مع نادي برشلونة، بالنظر للفكر الكروي الرائع الذي لعب به زملاء محرز أمام زملاء ميسي، وسيطرتهم على المباراة والكرة بأعلى معايير التفوق الفني، على غرار الاستحواذ ودقة التمرير والمهارات الفنية، نفس المصدر وصف محرز باللاعب المهاري المتفرّد، وذهب كاتب المقال إلى حد القول: “عندما ترى محرز يلعب بهذه الطريقة والسلاسة، يصعب الاعتقاد بوجود لاعبين مماثلين له في أي مكان آخر من العالم..”، مضيفا: “بكل بساطة إنه أكثر اللاعبين مهارة في المراوغة والكونترول”، تأكيدا على براعته الخيالية في المراوغة ومراقبة الكرة (الكونترول)، قبل أن يؤكد كاتب المقال: “محرز ليس بحاجة للصراخ أو ضرب يديه على صدره للفت الانتباه.. تكفيه قدرته على مراقبة الكرة”.

من جهتها، لم تتردد وسائل الإعلام الفرنسية في الإشادة بدورها برياض محرز، وذهبت إلى حد عقد المقارنات مع النجم الأرجنتيني لنادي باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي، عندما أكدت بأن قائد المنتخب الجزائري تفوق على ميسي ومنح الفوز لفريقه عندما احتاجه على عكس الدولي الأرجنتيني، مبرزة أيضا حصوله على تقييم عال جدّا (8 من 10) مقابل حصول ميسي على النصف أي (4 من 10).