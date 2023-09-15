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الجزائر
ضمن التوصيات الأساسية للطبعة الأولى من منتدى "ميدياكوم"

وسائل الإعلام مطالبة بمواكبة تطور التكنولوجيات الجديدة

ك. ل
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وسائل الإعلام مطالبة بمواكبة تطور التكنولوجيات الجديدة

أكدت التوصيات التي توّجت، الخميس بالجزائر، أشغال الطبعة الأولى من منتدى “ميدياكوم”، على ضرورة مواكبة وسائل الإعلام الجزائرية للتكنولوجيات الجديدة، حتى تحافظ على تنافسيتها في محيط دائم التطور.

وشكّل الحدث، الذي جمع لمدة ثلاثة أيام، مهنيين من وسائل الإعلام وخبراء في التكنولوجيات وممثلين عن الحكومة، مناسبة لمناقشة الفرص والتحدّيات المتعلقة باستعمال التكنولوجيات الجديدة في قطاع الاتصال.

وأكد المتدخلون، خلال مجموعات وورشات، على ضرورة تبني وسائل الأعلام الجزائرية لإستراتيجية رقمية متينة، تمكّنها من استهداف جمهور أوسع.

أما التحدي الكبير الآخر الذي تطرق إليه المشاركون في المنتدى، فيتمثل في ضرورة تكوين الصحفيين في مجال التكنولوجيات الجديدة حتى يتمكّنوا من التحكّم في الأدوات والتقنيات اللازمة، لإنتاج محتوى ذي نوعية في محيط رقمي دائم التطور.

كما أكد منتدى “ميدياكوم” على أهمية التعاون بين القطاعين العمومي والخاص من أجل ترقية الابتكار في قطاع الاتصال، والسماح لوسائل الإعلام الجزائرية بالاستفادة من آخر التكنولوجيات وتطوير منتجات جديدة وخدمات.

وتمت الإشارة، كذلك، إلى ضرورة قيام وسائل الإعلام بالابتكار وإعادة النظر في مقارباتها في مجال الاتصال والتسويق وإدارة المعطيات، حتى تحافظ على تنافسيتها في محيط رقمي دائم التطور.

كما تمحورت التوصيات، من جانب آخر، على أهمية تطوير معايير وخطوط مديرة لاستعمال الذكاء الاصطناعي في وسائل الإعلام، وتكوين الصحفيين في مجال الرهانات الأخلاقية والأدبية في استعمال الذكاء الاصطناعي وتعزيز تنظيم الأدوات المتعلقة بهذه التكنولوجيا.

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