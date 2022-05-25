وساطة أمريكية لإتمام نقل تيران وصنافير من مصر إلى السعودية

تحدّث موقع متخصّص عن وجود وساطة أمريكية لإتمام نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية.

وحسب ما نقلته موقع أكسيوس الأميركي، فإن الاتفاق لنقل السيادة على الجزيرتين لم يستكمل بعد، حيث تتواصل مفاوضات “حساسة” بين البلدين.

وأشار الموقع إلى أن منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك، هو الشخص الرئيسي في جهود الوساطة الحالية.

وامتنع البيت الأبيض عن التعليق للموقع الأميركي. كما لم ترد أي من سفارتي السعودية ومصر في واشنطن على طلب التعليق.

وتقع جزيرتا تيران وصنافير في مدخل مضيق تيران الاستراتيجي القريب من ميناء العقبة في الأردن وإيلات في فلسطين المحتلة.