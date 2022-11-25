وساطة الجمهورية: تطبيق رقمي لمتابعة شكاوى المواطنين

كشف وسيط الجمهورية، مجيد عمور، عن التحضير لتطبيق رقمي سيتم إطلاقه لمتابعة مسار التكفل بانشغالات وشكاوى المواطنين المسجلة عبر مختلف الإدارات، وذلك بهدف تحسين مستوى أداء المرفق العام.

وأوضح عمور خلال زيارة ميدانية قادته إلى عدة مرافق عمومية بولايتي الجزائر وتيبازة، الخميس، أن هذا التطبيق يرمي إلى “تتبع مسار معالجة انشغالات وشكاوى المواطنين المدونة في السجلات المتواجدة بمختلف مكاتب الاستقبال عبر المصالح الإدارية”.

ولأجل ذلك، دعا المواطنين إلى “المساهمة في هذا المسعى من خلال تدوين انشغالاتهم وملاحظاتهم في السجلات الخاصة بالاقتراحات والشكاوى”، معتبرا أن متابعة هذه الشكاوى والاقتراحات “سيتم بشكل يومي بهدف التقويم الدائم لمستوى الخدمة العمومية المقدمة للمواطن”.

كما أكد عمور أن إعداد هذا التطبيق يندرج في إطار “جملة من الاجراءات المتخذة للتكفل الأمثل بانشغالات المواطنين واسترجاع ثقتهم في الإدارة، وذلك تجسيدا للتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في عدة مناسبات”.