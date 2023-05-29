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وسام الاستحقاق الوطني برتبة “أثير” لرئيس البرتغال

الشروق أونلاين
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وسام الاستحقاق الوطني برتبة “أثير” لرئيس البرتغال
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الرئيس تبون مع نظيره البرتغالي

منح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وسام الاستحقاق الوطني برتبة “أثير” لنظيره البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، بموجب مرسوم رئاسي.

وأجرى الرئيس تبون يوم الإثنين الماضي زيارة دولة إلى البرتغال، تندرج، حسب بيان للرئاسة، “في إطار تعزيز علاقات الصداقة التاريخية والتعاون وحسن الجوار بين البلدين”.

ورتبة “أثير” هي إحدى رتب أوسمة الاستحقاق الوطني الثلاثة في الجزائر. ويعتبر وسام “أثير” الوسام الوطني الوحيد الذي يمكن منحه لرؤساء الدول الصديقة والشقيقة.

وصدر المرسوم الرئاسي الخاص بمنح هذا الوسام للرئيس البرتغالي في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 35).

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