وسام الذاكرة في طبعته الخامسة من نصيب ثلاث شخصيات وطنية

وسام الذاكرة في طبعته الخامسة عرف هذه السنة تكريم ثلاث شخصيات وطنية اختارتها لجنة التحكيم من بين أسماء كثيرة وذلك من خلال حفل تكريم أقامته المنظمة الوطنية للذاكرة بالتنسيق مع وزارة المجاهدين وعرفت المناسبة حضور شخصيات رسمية ومدنية عديدة ، وسام الذاكرة هذه السنة كان من نصيب المجاهد العقيد يوسف الخطيب قائد الولاية الرابعة أثناء الثورة اعترافا له بما قدمه من جهاد وتضحيات في خدمة البلد وتحقيق الاستقلال والحفاظ على رسالة الشهداء، أما في المجال الخيري فوقع الاختيار على رئيس جمعية البركة للعمل الخيري والإنساني الشيخ أحمد الإبراهيمي المعروف بنضاله للقضية الفلسطينية حيث تمكنت جمعية البركة من تنظيم قوافل عديدة إلى غزة وإقامة مشاريع عديدة داخل القطاع إضافة إلى قوافل ومساعدات شملت الروهينغا والصحراء الغربية ودول افريقية عديدة كما كان للجمعية مساهمة مشهودة داخل الوطن خلال جائحة كورونا، وفي مجال الإعلام أُسدي الوسام إلى الصحفية القديرة صوريا بوعمامة التي تعتبر واحدة من أبرز الوجوه التي مرَّت على التلفزيون الجزائري ولا تزال مستمرة في خدمة رسالتها الإعلامية من خلال تقديم خبرتها للأجيال الإعلامية الجديدة.