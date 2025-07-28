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وسام “جامع الجزائر” لمتفوّقات البكالوريا

الشروق أونلاين
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وسام “جامع الجزائر” لمتفوّقات البكالوريا
ح.م
متفوّقات بكالوريا 2025

استقبل عميد جامع الجزائر الشيخ محمّد المأمون القاسمي الحسنيّ يوم الإثنين، المتفوّقات الثلاث الأُول في امتحان شهادة البكالوريا لدورة 2025م. بحضور أوليائهن، ومديري التربية لولاياتهن، والمدير العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

وخلال اللقاء، هنّأ العميد الطالبات بتفوّقهنّ الدراسيّ، الذي يُعدّ، كما قال، “ثمرة مثابرة أسريّة، ورعاية تربويّة مسؤولة، وإصرار شخصيّ يستحقّ التقدير والتنويه”.

وفي كلمة توجيهية بالمناسبة، شدّد العميد على أنّ “الشهادة بداية الطريق وليست غايته”. مؤكدًا أنّ “الأهمّية لديه: أن يتحوّل التفوّق في المعدّل إلى تحصيل في المعنى، ونضج في الفكر، ومشروع في الحياة”.

ودعا عميد جامع الجزائر المتفوّقات إلى “استثمار هذا التتويج في مضاعفة الجهد، وحُسن استغلال الوقت، وتوجيه الطموح وجهةً نافعة للأمّة والوطن. مشيرا إلى أن “الجامعات تعطي الشهادات، لكنّ المجتمعات تعترف بالكفاءة، والأثر”.

“وفي لفتة رمزيّة تعبّر عن اعتزاز جامع الجزائر بالنبوغ الجزائريّ النسويّ، قلّد العميد المتفوقات “وسام الجامع”. تقديرًا لتفوّقهن، وتشجيعًا لمسيرتهنّ الأكاديمية المستقبلية”.

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