وسام دولي لصندوق الضمان الاجتماعي “كناص” في الجزائر

إلى جانب عدّة شهادات استحقاق

منحت الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي “وسام الابتكار” للصندوق الجزائري للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (كناص)، عن مشروع “السجلات الطبية الإلكترونية”.

وجاء في بيان لـ”كناص” يوم الأحد أن الوسام منح للصندوق “بمناسبة تنظيم المنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي لإفريقيا، بعاصمة كوت ديفوار أبيجان بين 17 و19 ماي.

كما تمكن الصندوق من الظفر خلال ذات الفعالية “بعدّة شهادات استحقاق، مع التنويه الخاص من لجنة التحكيم عن مشروع فضاء الهنا (الرقمي). ومشروع ترقية التواصل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، والشباك الجواري الموحّد”.

كما تشمل شهادات الاستحقاق التي منحت لـ“كناص”:

خدمة تعويض البطالة الناجمة عن الارتفاع الشديد لدرجة الحرارة،

خدمة إرسال طلبات جدولة الديون وطلبات الطعن عن بعد،

الخدمات الرقمية لفائدة المتقاعدين،

النظام المعلوماتي المساعد في اتخاذ القرار،

وبوابة متابعة نشاط المراقبين بمركز الاتصال والمراقبة،

وخدمة التسيير الإلكتروني للمستندات.

وأشار البيان إلى أن الشهادات المذكورة “تمنح من طرف لجنة تحكيم مشكلة من خبراء معترف بهم على المستوى الإقليمي والدولي”.