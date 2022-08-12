وستهام الإنجليزي يحتفي بسعيد بن رحمة تمهيدا لرحيله

يتواجد على رادار العديد من الأندية

نشر قبل أيام الحساب الرسمي لنادي وستهام يونايتد الإنجليزي عبر “تويتر” مقطع فيديو لأهداف لاعبه الجزائري سعيد بن رحمة (27 عامًا) ولاقى تفاعلًا كبيرًا تضمن مقطع الفيديو لقطات لأهداف بن رحمة من الموسم الماضي، الذي سجل خلاله 11 هدفًا وقدم 6 تمريرات حاسمة من إجمالي 47 مباراة في كل البطولات بقميص “الهامرز”.

ورغم تذبذب مستوى بن رحمة في النصف الثاني من الموسم الماضي وعدم اعتماد المدرب الاسكتلندي ديفيد مويس عليه بصفة أساسية، فإن حساب وستهام تَغنى بمهارات وأهداف الجناح الموهوب، وانضم بن رحمة (26 عاما) إلى وستهام في صيف 2021 قادمًا من برينتفورد الإنجليزي مقابل 27 مليون يورو، ويرتبط بعقد مع النادي اللندني يمتد إلى نهاية موسم 2025-2026، وشارك نجم “الخضر” بديلًا في اللقاء الافتتاحي لوستهام في الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجديد أمام حامل اللقب مانشستر سيتي يوم 7 أوت الماضي، الذي انتهى بخسارة “الهامرز” 0-2.

وجاء الفيديو الذي نشره النادي اللندني على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ليثير التساؤلات حول ما إذا كان ذلك مؤشراً على استمرار اللاعب أم رحيله عن الفريق، حيث انتشرت أخبار في وسائل إعلام إنجليزية خلال الأيام الماضية، تفيد بأن بن رحمة يستعد للرحيل عن الفريق في ظل رغبة نادي نوتنغهام فورست في الفوز بخدماته، فضلا عن تواجده على رادار أندية فرنسية أخرى.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية إن إدارة وستهام حددت مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني لبيع سعيد بن رحمة، أي بأكثر من 3 ملايين عن المبلغ الذي دفعته لنادي برينتفورد بداية عام 2021 لشراء عقد الدولي الجزائري بصفة نهائية، بعد أن ضمته بشهر أكتوبر 2020 بنظام الإعارة، ويرتبط نجم نادي نيس الفرنسي السابق بعلاقة معقدة مع المدير الفني لـ”المطارق”، ديفيد مويس، الذي خصه بمعاملة غير لائقة الموسم الماضي، حسب ما وصفته وسائل إعلام إنجليزية ومحللون، من خلال عدم الاعتماد عليه بانتظام وتحويله للاعب الأكثر استبدالًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أنه لا يُصنفه ضمن خياراته الأولى هذا الموسم.