وست هام الانجليزي يريد بيع بن رحمة الصيف المقبل

بسبب تراجع مستوياته ومشاكله مع المدرب مويز

كشف تقرير لموقع “هامرز نيوز” الإنجليزي عن وجود نيّة قوية لدى إدارة نادي وست هام يونايتد لبيع الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، خلال موسم سوق التحويلات الصيفية المقبل، في حال حصوله على عرض مناسب يقترب من المبلغ، الذي صرفه نادي المطارق من أجل ضم الجزائري قبل عام من الآن والمقدر بـ25 مليون جنيه إسترليني.

وكان اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا انتقل إلى نادي وست هام على سبيل الإعارة من برينتفورد شهر أكتوبر 2020، مقابل 4 ملايين جنيه إسترليني، قبل أن تقرر الإدارة رفع خيار شراء العقد مبكرا شهر جانفي 2021 بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني، وبعقد يمتد لخمس سنوات كاملة أي إلى غاية صيف 2026.

وقال تقرير الموقع الإنجليزي المختص في متابعة أخبار نادي وست هام، في تبرير لموقف إدارة النادي المحتمل بخصوص مستقبل بن رحمة: “على الرغم من بعض اللمحات الجميلة لبن رحمة الموسم الماضي إلا أنه خيّب الآمال بشكل عام”، وأضاف: “ما جعل الأمر محبطًا للغاية هو حقيقة أننا جميعًا نعرف مدى موهبته”، وتابع: “الدولي الجزائري بدأ في بداية الموسم بإظهار المزيد من الثبات في المستوى وبذل مجهودات دفاعية – وهو شرط أساسي لأي لاعب يلعب تحت قيادة ديفيد مويز-، لكنه توقف عن التألق مرة أخرى ما قد يجعل أيامه في لندن معدودة”، مضيفا: “من الواضح أنه ليس من اللاعبين المفضلين لديفيد مويز”، وزاد: “ربما يكون بيعه في الصيف هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله، وربما سيتوّهج بن رحمة تحت إشراف مدرب آخر يمنحه مزيدًا من الحرية للتعبير عن نفسه”، وأردف: “بن رحمة ليس مناسبًا بشكل خاص للطريقة التي يلعب بها وست هام، ولذلك لن يكون من المفاجئ على الإطلاق أن نرى بن رحمة ينتقل من وست هام هذا الصيف”.