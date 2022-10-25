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اقتصاد

وسط تراجع المخزون العالمي.. الجزائر تحافظ على احتياطها من الذهب

الشروق أونلاين
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وسط تراجع المخزون العالمي.. الجزائر تحافظ على احتياطها من الذهب
ح.م

في ظل تراجع المخزون العالمي للذهب، استطاعت الجزائر الحفاظ على مرتبتها الثالثة عربيا من حيث احتياطي المعدن الأصفر إلى غاية جوان 2022، حسب تقرير مجلس الذهب العالمي.

وحسب تقرير المجلس فقد حلت الجزائر في المرتبة الثالثة باحتياط بلغ 173.8 طن، بعد كل من السعودية التي جاءت في  المرتبة الأولى عربيا باحتياطيات 323.1 طن من الذهب، ثم لبنان في المرتبة الثانية عربيا باحتياطيات بلغت 286.8 طن.

وجاءت مصر في المرتبة الرابعة بامتلاكها 125 طنا، ثم ليبيا بـ116.6 طنا، واحتل العراق المرتبة السادسة بـ96.4 طنا، ثم الكويت بـ79 طنا.

كما احتلت الإمارات المركز الثامن بـ55.3 طنا من الذهب، ثم قطر بـ51.3 طنا، فيما احتل الأردن المركز العاشر بـ43.5 طنا من الذهب.

أما عالميا، فقد جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى  باحتياطيات بلغت 8133.5 طن من الذهب، تلتها ألمانيا باحتياطيات بلغت 3355.1 طن، ثم إيطاليا باحتياطيات بلغت 2451.8 طن.

واحتلت فرنسا المرتبة الرابعة عالميا باحتياطيات بلغت 2436.6 طن من الذهب، تلتها روسيا في المرتبة الخامسة باحتياطيات بلغت 2298.5 طن.

ووفقًا لمجلس الذهب العالمي، فقد انخفضت احتياطيات الذهب العالمية بمقدار 12 طناً في جانفي، في استمرار للتبديل بين صافي المشتريات والمبيعات في الأشهر الأخيرة.

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التعليقات
5
  • الصيلم

    حتى و لو كنا الاول عالميا و الاول كونيا و الاول فضائيا ووو... يبقى حالنا هكذا على ما نحن عليه و لا شيء سيتغير. قال الله عز وجل "وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا". اتعجب حينما اسمعكم تقولون نحن الأوائل في .... و نحن لم ننهزم 35 مقابلة و نحن ابطال افريقيا و العرب ... و نحن لدينا البترول و الغاز .... و رقم تاريخي يحقق للصادرات خارج المحروقات. و حينما أرى لواقعنا المر اقول أكيد انتم مجانين.

    -1
  • فريفط زكريا

    معقول لبنان قبل الجزائر... عجيب

    0
  • Mohdz

    لو أضفنا إلى الحساب أطنان الذهب المنهوبة من قبل المستعمر الفرنسي لا كنا الأول عربيا و إفرقيا

    6
  • massin

    That is why Algerian Dinar is the weakest in the world. One $ = 140.731 Dinar

    0
  • الخلاط

    لو استغلت مناجم الذهب في الهقار ، لكنّا الأول عالمياً و ليس عربياً ، لكن ما الفائدة من الترتيب إذا كانت الشعب لا يستطيع شراء كيلغرام من البطاطا ؟

    17

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