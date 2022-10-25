وسط تراجع المخزون العالمي.. الجزائر تحافظ على احتياطها من الذهب

في ظل تراجع المخزون العالمي للذهب، استطاعت الجزائر الحفاظ على مرتبتها الثالثة عربيا من حيث احتياطي المعدن الأصفر إلى غاية جوان 2022، حسب تقرير مجلس الذهب العالمي.

وحسب تقرير المجلس فقد حلت الجزائر في المرتبة الثالثة باحتياط بلغ 173.8 طن، بعد كل من السعودية التي جاءت في المرتبة الأولى عربيا باحتياطيات 323.1 طن من الذهب، ثم لبنان في المرتبة الثانية عربيا باحتياطيات بلغت 286.8 طن.

وجاءت مصر في المرتبة الرابعة بامتلاكها 125 طنا، ثم ليبيا بـ116.6 طنا، واحتل العراق المرتبة السادسة بـ96.4 طنا، ثم الكويت بـ79 طنا.

كما احتلت الإمارات المركز الثامن بـ55.3 طنا من الذهب، ثم قطر بـ51.3 طنا، فيما احتل الأردن المركز العاشر بـ43.5 طنا من الذهب.

أما عالميا، فقد جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى باحتياطيات بلغت 8133.5 طن من الذهب، تلتها ألمانيا باحتياطيات بلغت 3355.1 طن، ثم إيطاليا باحتياطيات بلغت 2451.8 طن.

واحتلت فرنسا المرتبة الرابعة عالميا باحتياطيات بلغت 2436.6 طن من الذهب، تلتها روسيا في المرتبة الخامسة باحتياطيات بلغت 2298.5 طن.

ووفقًا لمجلس الذهب العالمي، فقد انخفضت احتياطيات الذهب العالمية بمقدار 12 طناً في جانفي، في استمرار للتبديل بين صافي المشتريات والمبيعات في الأشهر الأخيرة.